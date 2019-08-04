Алексей Текслер рассказал трудно ли быть главой региона

Вопрос пришел от начинающего журналиста.

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал, каково работать на должности губернатора региона. Об этом его спросил один из начинающих журналистов.

«Это очень ответственная работа. Поэтому здесь нет таких эпитетов как “трудно” или ”легко”. Самое главное это то, что эта работа необходима людям, поэтому её нужно делать», — рассказал Алексей Текслер.

Эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ глава региона вновь встречает нас в правительстве Челябинской области чтобы рассказать как идет строительство набережной реки Миасс, как выбираются места для рабочих поездок и какие еще пункты появились в небезызвестном красном блокноте.

Это и многое другое вы можете узнать в одноименной программе уже сегодня, 4 августа, в 21:30 на телеканале ОТВ.