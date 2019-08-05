В мэрии Челябинска произошли кадровые изменения

Одно из назначений касается управление дорожного хозяйства и транспорта.

Сегодня, 5 августа, Наталья Котова назначила двух новых глав челябинских ведомств. Это произошло во время аппаратного совещания.



Изменения затронут управление дорожного хозяйства и транспорта, а также ведомство по взаимодействию с общественными объединениями. На должность главного «дорожника» назначен Ринат Кучитаров, ранее работавший в качестве руководителя Красноармейского ДСРУ. Ранее в мэрии города уже высказывались о сложностях с нахождением кандидата.

Новым же главой управления по взаимодействию с общественными объединениями стал Вячеслав Борисов, который ранее занимался вопросами охраны общественного порядка в ГУ МВД Челябинской области.