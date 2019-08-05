«Не закрывайтесь от жителей города»: Наталья Котова отчитала чиновников за их работу

Теперь информация о дорожном ремонте станет публичной.

Сегодня, 5 августа, во время аппаратного совещания с Натальей Котовой произошел конфликт между врип главы города и представителями ведомств, ответственных за состояние дорог.

Во время доклада заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова Наталья Котова затронула вопрос, который беспокоил множество жителей города - ограждения на участках ремонта дорог. Реконструкция где-то не проводится, где-то проведена уже очень давно, но в независимости от этого, ограждения так и стоят где попало: непонятно, кого, что и от чего ограждают. Алейников заявил, что ответственность за упомянутые главой города места несет АО «Южуралмост».

Следующий вопрос о самом состоянии дорог также встал ребром. Директор по строительству и эксплуатации дорог компании Алексей Струговец, в свою очередь, ответил, что провалы на дорогах зачастую вызваны работой коммунальных служб. Однако и этот ответ не устроил врип главы города.

«Где работа с сетевыми службами? У нас на этих ограждениях должна быть вывеска с контактами ответственного за это. А тут получается просто ставят пластмассовые барьеры и все. Никто не отвечает на вопросы, когда и что тут будет сделано», — заявила Наталья Котова.

Затем Алейников попытался объяснить, что работа с коммунальщиками проводится, поскольку вся телефонограмма передается ответственным за дороги. Однако врип главы города отметила, что информация об этом должна быть максимально публичной.

«Жители живут в публичном пространстве, поэтому когда люди попадают в пробки из-за этих ограждений, они имеют право знать об этой информации. Ваша задача опубликовывать эти данные. Не закрывайтесь от жителей города», — поручила Наталья Котова.

Кроме того, врип главы города дала поручение улучшить межведомственное взаимодействие по вопросам дорожного хозяйства.