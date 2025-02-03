Алексей Текслер: «Связи между Ульяновском и Челябинском, зародившиеся в годы войны, укрепляются и сегодня»

Музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ» стал финальной точкой визита южноуральского губернатора в Ульяновскую область

В завершение своего визита в Ульяновскую область Алексей Текслер посетил Музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ». Посещение музея стало символичным событием, подчеркивающим исторические связи между Ульяновским автомобильным заводом и предприятиями Челябинской области — УралАЗом и ЧКПЗ, передает пресс-служба главы региона.

Как известно, в первые месяцы Великой Отечественной войны московский автозавод ЗИС был эвакуирован и его производственные мощности разместились в Ульяновске, Челябинске, Миассе и Шадринске. Эта эвакуация сыграла решающую роль в обеспечении фронта и тыла необходимой техникой.

Музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ», открытый 12 ноября 1975 года по инициативе эвакуированных в Ульяновск москвичей, хранит память об этом непростом, но героическом периоде. Его экспозиция, насчитывающая более 5 тысяч экспонатов, наглядно демонстрирует этапы развития предприятия, его вклад в историю страны и участие в общественной жизни города.

«Мы видим здесь не просто историю предприятия, а историю нашей общей победы, историю взаимопомощи и единства в самые сложные времена. Связи между Ульяновском и Челябинском, зарожденные в годы войны, продолжают укрепляться и сегодня, и это важно для развития наших регионов», — отметил Алексей Текслер.

Подробнее о визите губернатора в Ульяновскую область, достигнутых договоренностях и перспективах сотрудничества читайте в материалах ИА «Первое областное».