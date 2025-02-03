Южноуральский бизнес заинтересован в активизации деловых контактов с Ульяновской областью

В ходе визита подписаны два межрегиональных соглашения в сфере промышленности и машиностроения

Бизнес-сообщество Челябинской области выразило высокую заинтересованность в активизации деловых контактов с предприятиями Ульяновской области. В состав делегации, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером, вошли представители почти двух десятков компаний, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита в местном Центре компетенций развития промышленности состоялся круглый стол по промышленной кооперации и машиностроению, посвященный развитию сотрудничества между регионами в сфере машиностроения.

Приветствуя участников, Алексей Текслер поблагодарил губернатора и правительство Ульяновской области, Союз машиностроителей за организацию встречи и отметил важность развития межрегиональных связей для укрепления промышленного потенциала России.

«Каждое такое мероприятие помогает нам лучше понять возможности друг друга, открывает новые горизонты для сотрудничества. Сегодня здесь мы видим взаимный интерес наших предпринимателей. У нас огромный потенциал взаимодействия», — сказал он, в частности.

Он акцентировал, что западные санкции мотивировали российские производства на активное импортозамещение и даже импортоопережение во многих отраслях — в обрабатывающих производствах, машиностроительной сфере и производстве измерительных приборов — и поставили задачу работать с другими территориями.

«Я бы обратил внимание на поставки автокомпонентов. Здесь мы заинтересованы друг в друге. К примеру, автомобильный завод „Урал“ завершает проект по автомобильным мостам. Это даст новые возможности не только для завода, но и в целом для всей отрасли автомобилестроения — работать на собственных мостах, а не на импортных и приобретенных. Другая важная сфера — промышленная роботизация. Здесь мы также предлагаем активное сотрудничество. Считаю, что наши вузы также могут активнее взаимодействовать», — перечислил возможные направления сотрудничества Алексей Текслер.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, заметил, что регионы уже связывают конкретные проекты.

«Предприятия наших регионов активно сотрудничают по поставкам измерительного оборудования, комплектующих для автомобильной промышленности, лакокрасочной продукции, высокоточных сенсоров для различных производств. Мы видим потенциал в развитии машиностроения, радиоэлектронной промышленности, пищевого производства. Важно активно развивать взаимодействие в сфере инвестиций и инноваций», — добавил Алексей Русских.

В рамках круглого стола состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ульяновским и челябинским региональными отделениями Союза машиностроителей России. Данное соглашение призвано способствовать развитию кооперационных связей между предприятиями двух регионов, обмену опытом и лучшими практиками.

Также подписано соглашение о взаимодействии между Фондом развития промышленности Челябинской области и Фондом финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Затем участникам круглого стола был презентован промышленный потенциал обоих регионов; прошли деловые переговоры (B2B) между представителями предприятий двух регионов, направленные на установление новых партнерских отношений и поиск взаимовыгодных проектов.

Добавим, перед зданием Центра компетенций, где проходил круглый стол, были выставлены автобусы производства компании «Симаз». Алексей Текслер детально ознакомился с продукцией, отметив ее преимущества:

«Автобус интересной конструкции, несколько больше стандартных моделей. Своим перевозчикам посоветуем оценить эту модель с точки зрения экологичности. Надеюсь на наше сотрудничество в этом направлении в будущем».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», визит делегации Челябинской области в Ульяновскую начался в минувшие выходные — в рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве регионов. Южноуральский губернатор возложил цветы к Вечному огню на площади 30-летия Победы в Ульяновске, ознакомился с работой социально-реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей, а также с работой Федерального онкоцентра в Димитрове.