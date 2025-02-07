В Челябинской области поддержат развитие проектов по роботизации производства

Алексей Текслер на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым обсудил также кадровый потенциал региона

Сегодня, 7 февраля, в офисе госкорпорации Ростех в Москве состоялась рабочая встреча Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Центральной темой встречи стали вопросы совместной работы правительства региона и Ростеха по развитию кадрового потенциала Челябинской области, в частности предприятий Ростеха, расположенных на территории области, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В ходе встречи стороны отметили важность решения кадрового вопроса для обеспечения устойчивого развития предприятий Ростеха в регионе.

«В Челябинской области работает 10 предприятий Ростеха, на которых трудятся порядка 15 тысяч человек. Это стратегически важные предприятия, вносящие значительный вклад в развитие региона и укрепление обороноспособности страны», — отметил Алексей Текслер.

Сергей Чемезов подтвердил актуальность кадрового вопроса для предприятий Ростеха в регионе и выразил благодарность Алексею Текслеру за активное участие в его решении.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства на предприятиях Ростеха в Челябинской области с использованием потенциала недавно открытого в Челябинске завода промышленных роботов, а также возможность размещения в регионе новых высокотехнологичных производств Ростеха.

Алексей Текслер отметил готовность региона предоставить необходимые площадки и меры поддержки для реализации таких проектов.