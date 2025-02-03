Южноуральские предприятия обсуждают возможность кооперации с ООО «СОЛЛЕРС Карго»

Ульяновские машиностроители поделились результатами инвестпроекта по производству малотоннажных грузовиков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область посетил индустриальную площадку ООО «СОЛЛЕРС Карго», входящую в группу компаний «Соллерс», сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер ознакомился с производством автомобилей линейки УАЗ и пикапов «Соллерс», один из которых испытал в действии. Кроме того, южноуральскому губернатору продемонстрировали результат последнего инвестиционного проекта компании — производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo.

ООО «СОЛЛЕРС Карго» запустило производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo в сентябре 2023 года. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая сварку кабин на новейшем оборудовании и сборку автомобилей. Планируемая мощность производства — более 10 тысяч автомобилей в год в течение пяти лет.

«Это пример успешной реализации инвестиционных проектов в автомобильной отрасли. Мы видим большой потенциал для кооперации, и наши предприятия уже ведут активные переговоры о конкретных проектах», — прокомментировал Алексей Текслер.