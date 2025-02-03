Челябинская и Ульяновская области договорились о расширении промышленной кооперации

Об этом договорились главы регионов в ходе визита Алексея Текслера в Ульяновск

Губернаторы Челябинской и Ульяновской областей Алексей Текслер и Алексей Русских обсудили возможные направления расширения промышленной кооперации возглавляемых регионов в ходе рабочей встречи в Ульяновске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В ходе встречи была отмечена схожесть промышленного потенциала Челябинской и Ульяновской областей, особенно в машиностроении. Как напомнил Алексей Текслер, такие предприятия, как автозавод «Урал» в Миассе, Челябинский кузнечно-прессовый и Ульяновский автозавод, образованы из некогда единого Московского автомобильного завода имени Сталина.

«Сегодня тесные связи в промышленности сохраняются, прежде всего, между машиностроителями, производителями автокомпонентов, приборостроительными предприятиями. Наши компании готовы расширять сотрудничество, предлагая машиностроителям Ульяновской области высококачественную продукцию: осевые агрегаты, автохимию, детали из композитных материалов, многое другое», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он добавил, что большой популярностью у потребителей пользуются краны, бульдозеры, аэропортовая и пожарная спецтехника, снегоочистные машины, грейдеры, кабелеукладчики, а также троллейбусы и трамваи, произведенные в Челябинской области.

Другим перспективным направлением сотрудничества может стать переоснащение промышленных предприятий. В феврале прошлого года в Челябинске начал работу первый в России Завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Они могут применяться практически на любом промпредприятии и существенно увеличивают производительность труда. Кроме производства Южный Урал начал подготовку профильных специалистов по вопросам внедрения роботов в производственные системы.

В ходе встречи были затронуты перспективы сотрудничества в области образования и науки. Планируется обмен опытом и проведение совместных исследований. Обсуждалось сотрудничество в области медицинской радиологии и онкологии, в частности обмен опытом между специализированными клиниками обоих регионов и совместная подготовка специалистов.

Алексей Текслер добавил, что уже достигнута договоренность о прохождении практики челябинскими ординаторами и аспирантами в онкологическом центре Димитровграда:

«Это даст толчок развитию ядерной медицины в Челябинской области, будем обмениваться разработками и методами лечения».

В свою очередь, Алексей Русских напомнил, что соглашение о сотрудничестве двух регионов было подписано два года назад и деловые связи поддерживаются и обретают прочность.

«Развиваются конкретные бизнес-проекты. Растет товарооборот, поставки продукции. Уверен, что в будущем подобных связей и установленных кооперационных цепочек станет больше. Например, сейчас Ульяновский завод автокомпонентов ведет подготовку технико-коммерческого предложения для автомобильного завода „Урал“ на изготовление карданных валов. Расширение межрегионального сотрудничества позволяет нам не просто развивать собственную промышленность, стабилизировать региональную экономику», — заметил он.

Все это позволяет укреплять промышленный суверенитет России, избавляя страну от импортозависимости, резюмировали стороны.