Молодожены из Челябинской области сыграли свадьбу на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Это уже третья пара из нашего региона

Сегодня, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, состоялась торжественная церемония бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Во время нее мужем и женой стала пара из Магнитогорска Александр и Анна.



Торжественную церемонию открыло свадебное шествие пар и творческих коллективов Уральского федерального округа с театрализованным представлением «Девичник». Наша пара представила Челябинскую область в костюме Хозяйки Медной Горы.

Напомним, что свадебный фестиваль продлится до 19 мая. Все это время на Международной выставке на ВДНХ будет царить атмосфера любви и счастья. Ежедневно, на главной сцене, будут проходить торжественные регистрации брака, выступления региональных творческих коллективов, свадебные мастер-классы, концерты и представления.

Ранее на выставке узами брака связали себя еще две пары из Челябинской области.