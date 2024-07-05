Алексей Текслер рассказал о развитии Троицка и Троицкого района

Глава региона дал поручения по дальнейшему улучшению жизни в муниципалитетах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля работал в Троицке и Троицком районе. В завершение рабочей поездки глава региона подвел ее итоги. Алексей Текслер оценил социально-экономическое состояние муниципалитетов и дал поручения по их развитию, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Посевная закончилась вовремя. Влаги было достаточно, сейчас тепло. Будем надеяться, что погода и дальше будет помогать. Рассчитываем собрать хороший урожай. Вся подготовка к уборочной кампании организована. Это самое важное направление в экономике Троицкого района»,— отмечает губернатор.

Большие планы на 2024 год по газификации и дорожному хозяйству. В ближайшее время начнутся ремонты на восьми объектах, в том числе на въезде в Ясных Полянах. Продолжится развитие культуры и спорта. Алексей Текслер отметил Дом культуры в поселке Ясные Поляны. Он многофункциональный.

«Центр притяжения для всего села и района. Ясные Поляны — географический центр Троицкого района. Будем помогать его развивать, чтобы его инфраструктурой могли пользоваться все жители»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В Троицке ожидаются большие обновления. Это поможет развитию туристического потенциала города.

«Рядом с набережной будем реализовывать новый проект, который является победителем федерального конкурса малых городов. Это будет этнодеревня с элементами Троицкой крепости. Я считаю, у него большие перспективы, придут инвесторы, будут делать туристические объекты. Новинка этого сезона — речной трамвай. Запустили его в июне. Увеличим их количество, так как очередь уже до августа. Потребность есть у троичан и туристов. Троицк будет набирать обороты в туристическом плане»,— говорит губернатор.

Дом Яушевых в центре Троицка передан из федеральной собственности в муниципальную. Руководство города уже начало работы по восстановлению исторического здания. Теперь предстоит определиться с детальной концепцией нового пространства.

«Объект очень красивый, подобное здание есть в Челябинске — это картинная галерея. В Троицке можно разместить небольшой камерный репертуарный театр и музей, использовать здание как серьезное общественное пространство. Им нужно заниматься, это наше историческое наследие. А востребованность в малых репертуарных театрах есть и в Троицке, и в других муниципалитетах. Троицк активно развивается и для горожан, и как туристический центр»,— подчеркивает Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Троицк — очень красивый город. В нем недавно снимали сериал про адвоката Федора Плевако, которого играет Сергей Безруков. Такой интерес — подтверждение востребованности города.

Важной составляющей туристического города являются дороги. Их ремонт и строительство будут наращивать. Губернатор принял решение направить дополнительные средства на обновление въездной улицы Гагарина. В нормативное состояние приведут и другие важные дороги. Кроме того, продолжится активная поддержка международной конференции «Расулевские чтения». Алексей Текслер отметил, что это мероприятие становится все более актуальным и у него большие перспективы.