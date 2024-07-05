В Троицке прошла торжественная церемония открытия «Расулевских чтений»

Алексей Текслер поприветствовал участников международной конференции

Сегодня, 5 июля, Троицк собрал около тысячи экспертов из 22 стран мира, готовых обсуждать роль ислама в истории и современной жизни России. Участников международной научно-практической конференции «Расулевские чтения» поприветствовал губернатор Алексей Текслер.

«Этот год объявлен президентом России Годом семьи. И это в полной мере отражает понимание того, что мир и гармония в обществе начинаются с семейного уклада. Именно в семье закладываются базовые ценности взаимоуважения, взаимопомощи, духовности и милосердия, трудолюбия и патриотизма, достоинства и ответственности. И эти идеалы разделяют представители всех традиционных конфессий нашей большой страны», — отметил Алексей Текслер.





С главой региона согласился и верховный муфтий России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин. Он подчеркнул важность семьи и сохранения семейных ценностей. По его мнению, религиозные деятели сегодня должны научить прихожан не просто соблюдать религиозные обряды, а принимать духовные ценности всем сердцем.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий пригласил участников конференции на Парад семей, который пройдет в Челябинске 8 июля.

Во время пленарного заседания конференции губернатор Челябинской области и верховный муфтий России вручили дипломы выпускникам медресе. В этом году выпускаются 25 человек, которые уже работают имамами в мечетях. Есть и девушки: они при мечетях преподают основы ислама и арабского языка.







Медресе в Троицке является единственным на Урале. Все участники подчеркнули, что это важно, так как собственные кадры помогают сохранить традиции российского ислама и защищают нашу страну от попыток навязать чуждые нам взгляды, в том числе от пропаганды экстремизма, терроризма и национальной вражды.

«Вся наша деятельность должна быть направлена на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Наше единство должно быть ответом всем подлым провокациям и беспрецедентным давлениям со стороны недружественных государств. Не раз в истории России враги открыто покушались на сам факт существования нашего Отечества. Сегодня история повторяется, наши воины отстаивают независимость нашей страны на поле боя. Но есть и еще один фронт: мы противостоим идеологии национальной исключительности и нацизма, навязыванию идеи вседозволенности, потребления, отсутствия моральных норм. И мы не допустим посягательств на семейные ценности, традиционные заповеди, лежащие в основе традиционных конфессий», — отметил глава региона.

Алексей Текслер наградил знаком отличия «За смелость и отвагу» Кенеса Жаркумбаева, имама-хатыба местной мусульманской религиозной организации Маххаля-мечети № 1388 п.





Напомним, имам из Нагайбакского района спас детей из тонущей машины. Машину смыло с трассы, в салоне оставалось трое детей. Кенес Жаркумбаев, который проезжал в это время по дороге и увидел случившееся, вытащил мальчика, 12 лет, и двух девочек, пяти и восьми лет. Когда он достал последнего ребенка, автомобиль ушел под воду. Машину позже вытащили спасатели.





Заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Российской Федерации по внутренней политике Алмаз Файзуллин отметил вклад Челябинской области и губернатора Алексея Текслера в укрепление межнационального мира.

«Мы видим, какое трепетное внимание придается вопросам сохранения межрелигиозного и межнационального согласия, сохранению и развитию духовной культуры, материальной культуры, бережного отношения к памятникам истории. Вот уже 13 раз южноуральская земля становится местом проведения очень масштабного научно-образовательного события — „Расулевские чтения“. Научный имидж, я бы сказал, уже бренд чтений распространен не только на Урале и Поволжье, но и далеко за их пределами. География конференции неуклонно расширяется, усиливается ее научная составляющая. Можно с уверенностью сказать, что конференция стала авторитетной дискуссионной площадкой», — добавил Алексей Текслер.

По его словам, Троицк, как и столетия назад, привлекает российские и зарубежные богословские и научные умы для обсуждения важнейших проблем сохранения духовного единства, личности, духовного суверенитета.