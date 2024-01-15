Актер Безруков сообщил о завершении съемок сериала «Плевако»

Значительная часть кинопроцесса проходила в южноуральском Троицке

Актер Сергей Безруков сообщил о завершении одного из своих самых масштабных проектов — десятисерийного фильма, посвященного знаменитому уроженцу челябинского Троицка адвокату Федору Плевако.

«Рад сообщить, что мы завершили съемки нашего проекта „Плевако“. Полтора года подготовки и съемок позади! Это точно был один из самых масштабных проектов в моей жизни. Я люблю исторические проекты, люблю нырять в другую эпоху: туда, где запрягали лошадей, жгли свечи и керосинки, носили накрахмаленные воротники, а обувь застегивалась крючками на десяток пуговиц. Это красивое время! Но только киношники поймут меня, какой же титанический труд стоит за каждым кадром», — написал актер на своей странице в соцсети.

Он добавил, что его погружение в образ, как обычно, было максимальным, и поблагодарил за работу всю съемочную команду.





«Очень хочется выделить лично каждого от продюсеров до механиков, от грима до водителей. Спасибо вам всем: режиссерская группа, операторский цех, наши художники-постановщики, костюм, свет, звук, грим, реквизит, героическая администрация, которая совершала микроподвиги через смену, рабочие, водители, кейтеринг — все-все-все! И конечно же, артисты, мои чудесные партнеры», — написал артист.

Напомним, в Троицке кинематографисты выбрали несколько локаций в центре города, где уцелела и бережно сохраняется застройка конца XIX — начала XX века. Часть этих домов «сыграли» в кино купеческую Москву, но в некоторых сценах город исполнил роль самого себя.





Производством сериала занимается киностудия «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсеры проекта — народный артист РФ и художественный руководитель киностудии «РОК» Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Режиссер картины — Анна Матисон.