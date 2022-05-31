Алексей Текслер рассказал о поддержке семей с детьми в Челябинской области

Только в 2022 году родители начали получать несколько новых пособий

Одним из важных направлений социальной поддержки южноуральцев остается поддержка семей с детьми. Во время обращения к депутатам Заксобрания области губернатор Алексей Текслер рассказал о конкретных выплатах и пособиях, которые появились в Челябинской области за последние годы.

Так, по решению президента России с мая 2022 года семьи с детьми от 8 до 17 лет получают новое ежемесячное пособие, размер которого зависит от ситуации в конкретной семье. В Челябинской области его размер составляет от 6800 до 13 700 рублей в месяц.

«Эту меру поддержки уже получают родители 50 тысяч детей. Только региональный бюджет дополнительно направит на эти цели более 3 миллиардов рублей. Вместе с другими действующими выплатами новое ежемесячное пособие формирует комплексную систему поддержки семей с детьми всех возрастов — от рождения до совершеннолетия»,

— рассказал губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил, что в с 2022 года семьям с низким уровнем дохода, где родился второй ребенок, положена ежемесячная выплата из регионального бюджета в размере 6222 рубля. Пособие назначается на малыша до года. Что нужно знать о новой ежемесячной выплате при рождении второго ребенка, читайте по этой ссылке Еще одно пособие — на спецпитание — начали получать семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией целиакией . До 18 лет на ребенка область выплачивает по 5 тысяч рублей в месяц.

Также на уровне региона ведется разработка системы помощи детям, которые страдают расстройствами аутистического спектра. А для особенных детей скоро введут сертификаты, котоыре позволяют проходить программы реабилитации.

«Подчеркну, что это чисто региональные меры. И наша практика получает исключительно позитивные оценки со стороны других регионов и федерального центра»,

— подчеркнул Текслер.