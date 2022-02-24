Детям с целиакией в Челябинской области будут выплачивать по 5 тысяч рублей на спецпитание

Новое пособие является ежемесячным

В четверг, 24 февраля, Заксобрание Челябинской области узаконило новые социальные выплаты для детей. По пять тысяч рублей каждый месяц отныне будут получать семьи, где растут дети с диагнозом «целиакия», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дети с целиакией не переносят глютен — это клейкое вещество в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому им нельзя есть обычный хлеб, булочки, макароны. А аналоги этих продуктов, свободные от глютена, стоят в несколько раз дороже. Новое пособие позволит семьям обеспечить ребенка специальным питанием.

«Сейчас на Южном Урале живут 240 детей с целиакией. Деньги, необходимые на их поддержку, уже предусмотрены в бюджете», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Получать выплату семьи смогут, пока ребенку не исполнится 18 лет. С 2023 года выплату начнут индексировать.

В декабре 2021 года в Челябинской области был принят закон о финансовой поддержке детей с диагнозом «фенилкетонурия». Эти детей также нуждаются в специальном питании и будут получать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей.

О сложностях, с которыми сталкиваются родители детей, страдающих целиакией, Первое областное информагентство рассказало в отдельном большом материале.

