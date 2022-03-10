Кто в Челябинской области сможет получать пособие на детей от 8 до 16 лет

Портал «Госуслуги» назвал критерии будущих получателей и размер пособия

Уже с апреля 2022 года семьи с низким доходом смогут оформить пособие на детей от 8 до 16 лет. Об этом 8 марта заявил президент Владимир Путин. До сих пор помощь от государства на детей такого возраста получали лишь матери-одиночки, а теперь состав семьи значения не имеет. Главный критерий — доходы родителей. Какие семьи могут рассчитывать на новые выплаты и каким будет размер пособия, читайте в материале ИА «Первое областное».

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА

Всем российским семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет включительно.

Оформить новую выплату могут родители-одиночки, а также полные семьи.

Но при этом доход семьи должен быть низким.

КАКОЙ ДОХОД СЧИТАЕТСЯ НИЗКИМ

При подсчете дохода действуют те же правила, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет.

Основной критерий — доход на каждого члена семьи. В Челябинской области он не должен превышать 11 тысяч 887 рублей, то есть региональный прожиточный минимум на душу населения.

При этом семьям следует помнить, что при определении дохода семьи учитываются доходы за 12 календарных месяцев, отсчет которых начинается за четыре месяца до даты подачи заявления. Уже известно, что принимать заявления на новую выплату будут с мая 2022 года. Это значит, что государство учтет доход за период с января по декабрь 2021 года.

ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ

Также при назначении выплаты будут учитывать имущество семьи. Оно не должно превышать установленный перечень.





Кроме того, будет действовать правило нулевого дохода. Взрослые члены семьи в расчетном периоде должны иметь хотя бы один из видов доходов:

— зарплата, пенсия, стипендия;

— доход от бизнеса и самозанятости;

— доход за пределами РФ.

Такой доход достаточно иметь хотя бы в одном из 12 месяцев. В этом случае правило нулевого дохода вообще не применяется, а уважительные причины не понадобятся.

Если такого дохода не было ни в одном месяце, нужно подтвердить уважительные причины. Например, человек учится в институте, служит в армии, ухаживает за ребенком до 3 лет или стоит на бирже труда.





Уважительные причины нужно подтвердить за 10 или более месяцев расчетного периода. У одного человека может быть несколько уважительных причин. Также уважительные причины могут быть у обоих родителей.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Базовый размер пособия равен 50% от детского прожиточного минимума в регионе, в Челябинской области это 6 тысяч 222 рубля.

Если с учетом базового пособия среднедушевой доход все равно не превышает прожиточный минимум в регионе, размер пособия увеличат до 75%, то есть до 9 тысяч 333 рублей.

Если и эта выплата не поможет дотянуться до желаемой планки, семья получит 100% прожиточного минимума на детей, то есть 12 тысяч 444 рубля.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прием заявлений начнется с 1 мая 2022 года через портал «Госуслуги» или при личном визите, но куда — пока вопрос. Какое ведомство будет начислять пособие — ПФР или Минсоц — до сих пор неизвестно.

Зато известно, что деньги начислят начиная с апреля.

КУДА ГОСУДАРСТВО ПЕРЕЧИСЛИТ ДЕНЬГИ

Пособие будут перечислять на карту «Мир» или на счет, не привязанный ни к каким картам.

О выплатах на детей от 3 до 7 лет читайте на сайте ИА «Первое областное».

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