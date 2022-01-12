Инструкция: что нужно знать о новой ежемесячной выплате при рождении второго ребенка

Мера поддержки начала действовать с 1 января

В Челябинской области с 1 января 2022 года начала действовать новая мера социальной поддержки. Ее размер составляет 6222 рубля, выплата назначается с рождения до достижения вторым ребенком возраста одного года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

«Новая выплата введена в дополнение к существующему комплексу мер социальной поддержки. Южноуральцы уже активно обращаются за ее назначением. Очень важно, что помощь предоставляется малообеспеченным семьям с учетом критериев адресности и нуждаемости. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выплату при рождении или усыновлении второго ребенка могут оформить россияне, постоянно проживающие на территории Челябинской области, если ребенок родился с 1 января 2022 года и также является гражданином РФ. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области на дату подачи заявления. В 2022 году эта сумма составляет 11 887 рублей.

Если за пособием обратиться в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет назначена с момента его рождения, если позднее, то начиная с даты подачи пакета документов. Выплата производится ежемесячно до 26-го числа включительно.

Планируется, что в 2022 году новое пособие получат законные представители более 3,5 тысячи детей. На эти цели в областном бюджете запланировано 143 миллиона рублей.

Более подробная информация о выплате, а также перечень необходимых документов размещены на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.