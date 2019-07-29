Алексей Текслер проведет совещание, посвященное проблемам маршрутного такси

Об этом объявила врип главы Челябинска.

Сегодня, 29 июля, Наталья Котова объявила о большом совещании по резонансному ДТП с участием автокрана и маршрутного автобуса, в котором восемь человек получили травмы.

Об этом врип главы Челябинска заявила во время общения с журналистами после аппаратного совещания. На встрече, где также будет присутствовать Алексей Текслер, будут обсуждаться вопросы развития общественного транспорта. Заседание пройдет в Правительстве Челябинской области.

«Планируется на этой неделе совещание главы региона по транспорту в Челябинске. Думаю, что после будут сделаны заявления по маршрутным такси. Рассматривать маршрутки отдельно от всего остального транспорта неправильно, все это единая сеть, все действия должны быть синхронизированы», — рассказала Наталья Котова.

Напомним, что ранее глава Челябинской области Алексей Текслер, в связи с произошедшей аварией, ввел запрет на передвижение и загрузку большегрузов в дневное время.