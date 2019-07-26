Алексей Текслер запретил передвижение крупногабаритного транспорта днем по Челябинску

Спецтехника и большегрузы отныне смогут передвигаться только ночью.

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении запрета на передвижение тяжеловесного крупногабаритного транспорта по Челябинску днем. Ездить по городу, загружать и разгружать машины можно будет только в ночное время.

На территории региона начинаются масштабные проверки на выявление нарушений требований безопасности маршрутных такси, большегрузов, а также спецтехники.



«С сегодняшнего дня, по поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева сотрудниками Госавтоинспекции Челябинской области начинаются массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудниками правоохранительных служб будет проведена проверка наличия у водителей необходимых документов, а также будет изучен порядок выпуска на линию транспорта, проведения медосмотра водителей и осуществление контроля за техническим состоянием автопарка.

