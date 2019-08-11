Челябинск снова остался без маршруток

Мусульмане в России отмечают Курбан-байрам.

В воскресенье, 11 августа, жители столицы Южного Урала вновь столкнулись с транспортной проблемой. На линии не вышли десятки маршрутных такси, из-за чего сотни жителей города не смогли вовремя добраться до работы. Причиной стал мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечается в этот день.



Дороги в прямом смысле опустели. В соцсетях челябинцы жалуются, что пришлось стоять на остановке по полчаса.



«Сегодня утром снова весь транспорт отсутствовал из-за праздника Курбан-байрам. Пытались уехать на железнодорожный вокзал, простояли 40 минут в ожидании маршрутки. Люди очень сильно ругались. А потом выяснилось, что у мусульман сегодня праздник. Пришлось добираться с пересадками. Если бы знала, вызвала такси, но сегодня воскресенье, думала, что спокойно доедем,» — рассказала челябинка Лидия Егорова.

Подобное происходит не впервые. Каждый год администрация Челябинска грозит перевозчикам расторжением договоров на оказание услуг. Но ситуация не меняется — во время каждого мусульманского праздника горожане сталкиваются с серьезными транспортными проблемами. В этом году праздник пришёлся на выходной день, когда нагрузка на транспорт не так высока.

