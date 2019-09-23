Расписание 64 автобуса может измениться

Инициативу на аппаратном совещании озвучила Наталья Котова.

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Врип главы Челябинска Наталья Котова высказалась о возможном изменении маршрута 64 автобусов. Данное решение связано с загруженностью в часы пик.

«Новые автобусы были поставлены на 64 маршрут. Работа транспорта оставляет только благоприятные впечатления. Ожидаем выхода на линию оставшиеся автобусы с этой партии и дальнейшее поступление новых», — рассказал Владимир Алейников, заместитель главы города по дорожному хозяйству.

Наталья Котова потребовала от дорожников полный отчет о работе транспорта, после чего и будет принято решение о маршруте 64.

«Хотелось бы услышать не только впечатления, но и результаты работы новых автобусов за один месяц, с 23 сентября по 22 октября. Посмотрим пассажиропоток и собираемость оплаты за проезд. Нужно посмотреть работу автобусов в часы пик, возможно у большего количества автобусов нужно менять расписание, смотреть по выделенным полосам, то есть полностью проанализировать за месяц работу транспорта по 64 маршруту», — поручила Наталья Котова.

Напомним, 20 сентября, на улицы города вышли новые экологические автобусы. Транспорт появился на маршруте 64. Он оснащен камерами наблюдения, кондиционерами, зарядными устройствами USB на поручнях и выдвижными рампами для пассажиров с колясками и инвалидов.