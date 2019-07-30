Алексей Текслер прибыл в село Долгодеревенское

Ранее глава региона посетил поселок Ключи.

Сегодня, 30 июля, Алексей Текслер отправился в рабочую поездку по Сосновскому району. Перед заседанием Совета муниципальных образований глава региона посетил несколько деревень муниципалитета. После поселка Ключи, Алексей Текслер поехал в село Долгодеревенское.

В мае этого года в поселке были начаты работы над реконструкцией важного моста через реку Зюзелга, который стал частью национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Именно этот объект первым посетил Алексей Текслер. Как заявили подрядчики, на старте возникла проблема из-за теплопроводов, однако на данный момент все работы следуют графику. Глава региона подчеркнул, что мост обязательно должен быть построен в срок. Первые машины запланировано пустить 25 октября 2019 года.

После перехода через реку по специально оборудованному пешеходному мосту, Алексея Текслера остановила группа молодых людей. Они попросили главу региона помочь поселку в строительстве ФОК. Как выяснилось, в поселке есть только небольшие спортивные площадки. Алексей Текслер взял ситуацию на личный контроль.

Затем главе региона представили новый детский сад на 155 мест, который находится между Долгодеревенским и Шигаево. По словам застройщиков, учреждение рассчитано на оба поселка. Алексей Текслер однако выразил сомнение о том, что детский сад будет построен в срок. По итогам визита было принято решение ускорить темпы строительства, а также благоустроить территорию и сделать подъездные пути. Планируется, что первых ребят детский сад примет уже в декабре этого года.

После этого глава региона отправился на заседание Совета муниципальных образований. Следите за дальнейшими новостями на нашем сайте.