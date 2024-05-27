Алексей Текслер принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Значимость партнерских отношений подчеркнул и Владимир Путин

Владимир Путин отметил важность регионов, которые взаимодействуют с Узбекистаном на заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Так, Челябинская область поставляет в республику автоматику для нефтедобывающей отрасли. О тесном экономическом взаимодействии рассказал на этом заседании и Алексей Текслер.

Так, например, выставочный павильон Челябинской области, который работает в Ташкенте с 2022 года, за год принес 70 крупных экспортных контрактов на общую сумму свыше 26 миллионов долларов. В павильоне представлены компании по производству, торговле, IT-технологиям. Для потенциальных партнеров проводится презентация продукции региона и организуются встречи с представителями компаний. За время работы павильон показал себя эффективным способом по продвижению предприятий региона за границей.

Напомним, в эти дни проходит государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. В состав делегации входит и Челябинская область во главе с Алексеем Текслером.

«Регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений. На заседании совета собрались представители из самых разных регионов — те, кто на практике, реальными делами развивает добрососедские российско-узбекистанские отношения, включая их торгово-экономическую составляющую», — подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил Алексей Текслер, Челябинскую область и Узбекистан связывают давние экономические связи. Регион находится на втором месте среди всех субъектов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области встретился с премьер-министром Узбекистана, где презентовал инновационный и промышленный потенциал Южного Урала. Также прошли встречи губернатора Алексея Текслера и хокима Бухарской области Ботира Зарипова и хокима Навоийской области Нормата Турсунова. По итогам встреч Челябинская область заключила с областями двусторонние соглашения.