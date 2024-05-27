Туризм и ведущие отрасли Южного Урала представили Навоийской области Узбекистана

Алексей Текслер предложил организовать выездной выставочный павильон в Навои

В ходе рабочей поездки по Узбекистану губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили взаимное сотрудничество. Так, Алексей Текслер рассказал о промышленном потенциале Южного Урала, внедряемых инновациях и развитии туризма. В свою очередь глава узбекистанского региона озвучил планы по созданию технопарка и промышленной кооперации, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская и Навойская области — крупные промышленные центры своих стран. Он рассказал о развитии металлургии, машино- и приборостроении.

«Кроме базовых отраслей, которые мы активно развиваем и поддерживаем, у нас есть уникальные инновационные компетенции. В этом году мы открыли завод по производству промышленных роботов и готовы в этом направлении сотрудничать»,- уточнил губернатор.

Еще одной сферой для сотрудничества, по мнению Алексея Текслера, может стать высшее и средне-специальное образование. Также глава региона рассказал об организации выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте. Такой выездной павильон можно организовать и в Навои.

По словам Алексея Текслера, большой потенциал у регионов в сотрудничестве в сфере туризма:

«Жителей Челябинской области, безусловно, заинтересует возможность путешествий в Узбекистан. А мы в свою очередь готовы принимать туристов из Узбекистана. У нас край тысячи озер, горнолыжные центры высокого уровня, есть возможности для круглогодичного отдыха».

Нормат Турсунов рассказал Алексею Текслеру о промышленной кооперации и о создании специального технопарка в свободной экономической зоне Навои:

«Наши ведущие отрасли — горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, химическая и текстильная промышленность, производство строительных материалов. Сегодня наши предприятия активно работают со всеми регионами России».

Хоким пригласил Алексея Текслера и делегацию правительства региона посетить Навои с официальным визитом. Алексей Текслер работает в Узбекистане в рамках госвизита Владимира Путина. На первом заседании Совета регионов России и Узбекистана челябинский губернатор встретился с премьер-министром Республики. Он презентовал инновационный и промышленный потенциал Южного Урала, стороны обсудили запуск прямого авиарейса из Челябинска в Ташкент. Ранее прошла встреча губернатора Алексея Текслера и хокима Бухарской области Ботира Зарипова