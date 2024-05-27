Челябинская область усилит промышленную кооперацию с предприятиями Бухарской области

Губернатор Алексей Текслер провел переговоры с хокимом Ботиром Зариповым

Челябинская область усилит промышленную кооперацию с предприятиями Бухарской области в сферах сельского хозяйства, туризма и образования. Об этом шла речь на встрече губернатора Алексея Текслера с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, сообщает пресс-служба правительства области.

В рамках встречи Алексей Текслер отметил, что укреплять сотрудничество Челябинская область и Бухара могут в первую очередь в нефтегазовой отрасли.

«Мы промышленно развитый регион, обладающий серьезными компетенциями в целом в машиностроении и в частности в производстве оборудования для нефтегазовой промышленности. А Бухарская область славится этим. Также мы готовы сотрудничать и в других сферах», — сказал глава региона.





Алексей Текслер пригласил делегацию Бухарской области посетить челябинский выставочный павильон, работающий в Ташкенте, а в будущем приехать с визитом в Челябинскую область.

«В свою очередь, мы готовы рассматривать выездные форматы работы нашего павильона в Бухаре, если будет в этом заинтересованность», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что взаимовыгодное сотрудничество стоит развивать также в сфере сельского хозяйства. Челябинская область, являясь передовым аграрным российским регионом, может поставлять самую разную продукцию в Бухару. При этом Южный Урал готов и к расширению поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана.





Другое важное направление сотрудничества — образование. Алексей Текслер подчеркнул, что будущее межрегионального взаимодействия зависит от молодежи. Он пригласил студентов из Узбекистана поступать в вузы региона, рассказав о возможностях нового межуниверситетского кампуса мирового уровня.

В свою очередь, Ботир Зарипов предложил Алексею Текслеру посетить Бухару с официальным визитом, а предпринимателям Челябинской области рассмотреть возможности свободной экономической зоны.

«Бухаре 2500 лет, 850 исторических объектов ежегодно посещают 3,5 миллиона туристов. Основными драйверами развития нашего региона являются туризм, сельское хозяйство, текстильная и нефтегазовая отрасли. Последние семь лет активно развивается промышленность. Недавно мы открыли новый бухарский свободный экономический парк и ждем инвесторов из России. Это хорошая площадка для развития двусторонних отношений, кооперации бизнеса наших регионов», — говорит Ботир Зарипов.