Соглашениями о сотрудничестве обменялись власти Челябинской области с Навоийским и Бухарским хокимиятами Узбекистана. Межрегиональные партнерские отношения были заключены на Совете регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
Документами торжественно обменялись губернатор Алексей Текслер и главы Навоийской и Бухарской областей Нормат Турсунов и Ботир Зарипов. Церемония проходила в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.
Подписанные соглашения направлены на создание условий для взаимной торговли, развития промышленности и сельского хозяйства, а также науки, образования, культуры, туризма и здравоохранения.Напомним, ранее на первом заседании Совета регионов России и Узбекистана челябинский губернатор встретился с премьер-министром республики, где презентовал инновационный и промышленный потенциал Южного Урала, стороны обсудили запуск прямого авиарейса из Челябинска в Ташкент. Также прошла встреча губернатора Алексея Текслера и хокима Бухарской области Ботира Зарипова. В ходе встречи с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым стороны обсудили взаимное сотрудничество. Алексей Текслер рассказал о промышленном потенциале Южного Урала, внедряемых инновациях и развитии туризма.