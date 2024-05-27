Челябинская область заключила соглашения с двумя регионами Узбекистана

Они направлены на развитие торговли, сельского хозяйства и культуры

Соглашениями о сотрудничестве обменялись власти Челябинской области с Навоийским и Бухарским хокимиятами Узбекистана. Межрегиональные партнерские отношения были заключены на Совете регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Документами торжественно обменялись губернатор Алексей Текслер и главы Навоийской и Бухарской областей Нормат Турсунов и Ботир Зарипов. Церемония проходила в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

Подписанные соглашения направлены на создание условий для взаимной торговли, развития промышленности и сельского хозяйства, а также науки, образования, культуры, туризма и здравоохранения.