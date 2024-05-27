Алексей Текслер презентовал премьер-министру Узбекистана потенциал Южного Урала

Стороны также обсудили запуск прямого авиарейса между странами

Сегодня, 27 мая, в Ташкенте проходит первое заседание Совета регионов России и Узбекистана. В мероприятии принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время встречи с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым он презентовал промышленный, сельскохозяйственный и инновационный потенциал Южного Урала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



На встрече стороны отметили высокий статус мероприятия и широкий спектр вопросов региональной повестки.

«Визит в Узбекистан стал одним из первых для президента России Владимира Путина после выборов. Это еще раз показывает высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Сегодня в составе делегации работают 27 глав регионов России. А между нашими регионами и Челябинской областью очень много направлений и возможностей сотрудничества», — сказал Абдулла Арипов.

Алексей Текслер обратил внимание на устойчивое развитие связей двух стран. Это происходит благодаря главам государств. А между Челябинской областью и Узбекистаном уже давно установились дружеские отношения.

«Мы часто бываем в Узбекистане, и также часто к нам приезжают ваши коллеги, организуем бизнес-миссии и выставки. Активно работает бизнес. Растет товарооборот. Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан. Для нас партнерство с Узбекистаном — это один из международных приоритетов», — подчеркнул губернатор.

Абдулла Арипов поблагодарил Алексея Текслера за активное участие в Совете регионов двух стран. Стороны договорились о продолжении постоянных контактов.

Стороны также обсудили запуск прямого рейса из Челябинска в Узбекистан — Ташкент или Самарканд. По словам губернатора, встреча даст новый импульс взаимодействию региона и республики.

«Уверен, уже в ближайшее время мы сможем отфиксировать новые решения и новые договоренности, которые будут способствовать увеличению взаимного товарооборота и усилению гуманитарных связей — в сфере образования, культуры, искусства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, ранее прошла встреча губернатора Алексея Текслера и хокима Бухарской области Ботира Зарипова. На ней стороны обсудили укрепление сотрудничества между Челябинской областью и Бухарой в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, образование, нефтегазовая отрасль.

