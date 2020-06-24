Алексей Текслер предложил создавать служебное жилье в малых населенных пунктах

Губернатор принял участие в совещании с полпредом и министром строительства.

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23 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» под председательством полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимира Якушева.

Помимо того, что глава региона представил основные показатели региона в федеральных проектах, он также выступил с рядом инициатив по реализации проекта «Жилье и городская среда». В том числе он предложил создать федеральную программу по строительству служебного жилья в малых в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек.

«Предлагаю создать ее в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Естественно, это могут быть правоохранительные органы. Есть отдельные отраслевые программы, которые эту задачу решают, тот же „Земский доктор“. Но это приобретение отдельного жилья, а такой комплексной программы, на мой взгляд не хватает», — предложил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области предложил создать комплекс мониторинга и контроля реализации нацпроектов, чтобы оптимизировать отчетность и минимизировать сроки межведомственного взаимодействия и управленческих решений.