Налоговый вычет при покупке жилья предложили увеличить в два раза

Для этого член комитета Госдумы предложил увеличить суммы, с которых можно вернуть налог.

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина письмо, в котором предложил увеличить сумму, из которой граждане получают налог при покупке жилья. Как сообщает RT, суммы предлагается увеличить в два раза.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно»,— цитирует RT текст письма премьеру.

В послании политик напомнил, что сейчас вернуть НДФЛ в размере 13% работающий россиянин может только с суммы до двух миллионов рублей, а также с суммы до трёх миллионов рублей по процентам по кредиту. Но, по его мнению, эти суммы далеки от реальной стоимости недвижимости, а потому их следует увеличить.

Напомним, на сегодняшний день человек, покупающий квартиру, может оформить налоговый вычет либо через своего работодателя, либо через налоговую службу.