Послание губернатора к ЗСО оценил политолог

Александр Мельников выделил несколько пунктов в обращении Алексея Текслера.

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Политолог Александр Мельников высказался по поводу выступления губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед региональным Законодательным собранием. Эксперт отметил несколько ключевых моментов в обращении главы региона.



Первое, что подчеркнул Александр Мельников — эффективное использование формата видеоконференции. Эксперт отметил, что в своём первом послании Алексея Текслера в статусе полноправного губернатора получилось динамичное и технологичное выступление. Содержательную часть обращения политолог назвал «Посланием Успеха». По его мнению, уделялось много внимания позитивным примерам конкретных результатов работы и планам на будущее, при этом почти не было критики. Выделил политолог и то, что в послании глава региона не забыл про жителей области.

«Красной линией через все Послание — необходимость прямого контакта с людьми, умения слышать людей, учитывать их мнение. Губернатор постоянно апеллировал к своим встречам с жителями территорий и полученной обратной связи», — написал Александр Мельников.

Также Александр Мельников отметил, что в качестве приоритетных направлении губернатор выделил социальную сферу — здравоохранение, образование, спорт, культуру и меры социальной поддержки. При этом как считает политолог, глава региона не выделял какие-то муниципалитеты области и в ходе выступления показал равное отношение ко всем.

Напомним, послание Алексея Текслера к Законодательному собранию Челябинской области прозвучало сегодня, 25 июня. В ходе обращения губернатор поведал об итогах работы за ушедший год и поделился планами на будущий.