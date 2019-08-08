Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем строителя

В честь праздника был проведен торжественный прием.

Вчера, 7 августа, Алексей Текслер поздравил лучших специалистов строительства Челябинской области с их профессиональным праздником. Ранее глава региона поделился впечатлениями от челябинского ЖК «Ньютон» и планами на жилье комплексной застройки.

На торжественном приеме в честь Дня строителя Алексей Текслер вручил лучшим представителям области почетные грамоты, а также письма благодарности от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Благодаря вашему труду создаётся жизнь вокруг нас: строятся дома, школы, больницы, промышленные предприятия, инфраструктура. Работайте так, чтобы жизнь вокруг нас становилась лучше, и чтобы мы могли заселяться в новые дома, ездить по новым дорогам. У нас большие планы по развитию социальной инфраструктуры. Мы планируем сделать жизнь в нашей области лучше, чтобы повышалось её качество, росли зарплаты и возникал спрос на новое жильё», — заявил глава региона.

По социологическим данным, в 2019 году во всей Челябинской области более 50 тысяч человек работают в сфере строительства.