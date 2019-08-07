Алексей Текслер и Наталья Котова посетили ЖК Ньютон в Челябинске

Район, где находится этот жилой комплекс, считается одним из самых перспективных.

Сегодня, 7 августа, Алексей Текслер и Наталья Котова отправились в рабочую поездку по Челябинску.

Первой остановкой стал новый жилой комплекс «Ньютон». Два микрорайона с комплексной застройкой, в которых и расположены дома, развиваются быстрыми темпами: за прошлые два года построено два детских садика, а в этом году планируется открыть третий. Главам также представили единый центр мониторинга «Ньютон-Безопасность», которая позволяет следить за ситуацией во всем районе. Благодаря этому, по словам директора строительной компании «Легион» Сергея Пахомова, жители комплекса гораздо реже обращаются в полицию.

«В преддверии дня строителя, хотелось посмотреть хороший пример комплексной застройки, где людям удобно и куда они хотят переехать. Откровенно говоря, мне здесь понравилось: здесь обеспечена безопасность, здесь есть образовательные учреждения. Район растет, есть перспектива сквера», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что пример подобного жилья с комплексной застройкой будет использоваться в планах по градостроению. Кроме того, Алексей Текслер добавил, что из областного бюджета сюда будут выделены деньги на строительство поликлиники, а также будет разработка планов по созданию спортивных объектов.