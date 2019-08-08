Многие жители Челябинска довольны своим жильем

Это стало известно из социологического опроса РАНХиГСа.

Большинство челябинцев довольны своим жильем. Об этом стало известно после проведения социологического исследования челябинского филиала РАНХиГС.

Таким образом, на вопрос «удовлетворены ли вы своими жилищными условиями» положительно ответили 72,5 процентов из всех респондентов. Причем чаще всего такой позиции придерживаются жители в возрасте 60 лет и старше. Интересно, что 27 процентов опрошенных, которые недовольны своими условиями жизни, оказались челябинцами в возрасте 25-44 лет и 45-59 лет, имеющие среднее общее, специальное или неоконченное высшее образование. Также зачастую ими оказывались наёмные работники коммерческих предприятий, самозанятые респонденты, а также малообеспеченные люди.

По данным ВЦИОМ, в качестве причин недовольства жителей России жилищными условиями чаще всего называют высокие расходы на оплату жилья, услуг ЖКХ, а также качеством последних. Кроме того, люди неудовлетворенны «скромными» жилыми площадями. Несмотря на то, что такой вопрос не задавался во время опроса, эксперты РАНХиГС предположили, что те же причины могут быть актуальны и для челябинцев.