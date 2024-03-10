Алексей Текслер поздравил хоккеистов ХК «Трактор» с выходом в следующий раунд плей-офф

Челябинские спортсмены выиграли у уфимцев со счетом 4:2

Сегодня, 10 марта, игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» обыграли уфимцев из клуба «Салават Юлаев» со счетом 4:2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Президент ХК «Трактор», губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил главного тренера Алексея Заварухина и спортсменов с выходом в следующий раунд плей-офф, передает правительство Челябинской области.

«Команда порадовала болельщиков качественной игрой. Особенно отмечу самоотдачу — парни бились в каждом матче, проявили характер. Сегодня вытащили игру и заслуженно победили. Молодцы! Не хотим останавливаться на достигнутом. Впереди сложный соперник, но мы верим в команду»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Напомним, игроки «Трактора» проигрывали по ходу матча в шестом матче плей-офф Кубка Гагарина, но забросили четыре безответные шайбы и вышли в следующий раунд турнира. Подробнее об игре читайте в нашем материале.