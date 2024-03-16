Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в серии плей-офф с «Динамо» в Кубке Гагарина

Челябинцы выиграли первый матч в Москве со счетом 4:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» открыли второй раунд плей-офф Кубка Гагарина яркой победой над столичным «Динамо». Южноуральцы сыграли один из лучших матчей сезона, выиграв в Москве со счетом 4:2. У «черно-белых» шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачев, Данил Юртайкин и Артем Блажиевский, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед стартом серии «Динамо» vs «Трактор» многочисленные эксперты отдавали предпочтение московской команде. Уж очень мощно столичный клуб провел регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. Но сходились во мнении, что челябинцы смогут оказать достойное сопротивление одному из фаворитов Кубка Гагарина.

Стартовая игра серии ошеломил не только их, но и болельщиков «черно-белых». Наша команда сыграла, пожалуй, лучший матч сезоне, выиграв у «бело-голубых» уверенно и заслуженно. Хотя начало поединка не предвещало таких событий. Хозяева площадки, как и ожидалось, предложили высокий темп игры. Наши ребята держались как могли, но все же пропустили в середине первого периода. Максим Джиошвили в ближнем бою переиграл на «пятаке» голкипера Зака Фукале — 1:0.

А затем началось мастер-шоу хоккеистов «Трактора». За три с половиной минуты они забросили три безответные шайбы, перевернув ход матча. Сначала Никита Сошников был самым расторопным после отскока от борта — 1:0. Затем Максим Шабанов блеснул индивидуальным мастерством в углу площадки, выкатился на ударную позицию и бросил. Шайба, срикошетив от Владимира Ткачева, запрыгнула в ворота — 2:0. Ну, а затем тот же Шабанов выдал блестящую передачу на «пятак» Данилу Юртайкину, который сделал 3:0!

Второй период стал менее богат на события, однако сама игра продолжала оставаться зрелищной. В ней сохранялись высокие скорости и опасные атаки в обе стороны. «Бело-голубые», как показалось, как будто не отошли от нокдауна, полученного в конце первого периода. Они вроде и держались на ногах, отошли от удара, но не понимали, что делать с соперником. А тут еще «черно-белые» едва не увеличили преимущество, когда шайба после броска Михаила Котляревского угодила в штангу.

В середине периода мощнейший бросок Артема Блажиевских от синей линии застал врасплох голкипера «бело-голубых» — 1:4. Это было уже серьезно. Однако, еще до ухода на перерыв «динамовцы» сократили отставание в счете: хитрый бросок из-под защитника удался Эрику О’Деллу. Если учесть, что «бело-голубые» в текущем сезоне не раз спасались в самых безнадежных ситуациях, хоккеистам «Трактора» ни в коем случае нельзя было играть в третьем периоде на удержание счета. В игре с таким соперником такая тактика не могла увенчаться успехом.

К счастью, понимали это и «черно-белые». В третьем периоде они не стали глубоко садиться в оборону, старались взять под контроль шайбу. А самое главное, челябинцы предельно аккуратно действовали в обороне, не нарушая правила. За весь матч хозяева льда лишь раз сыграли в большинстве, которое в итоге не реализовали.

Да, москвичи давили, искали счастье у чужих ворот. Да, у них были возможности для того, чтобы забросить шайбу. Но, объективно говоря, суперопасных голевых моментов дело не доходило. Разве что за 6 минут до финальной сирены каким-то чудом не попал по пустым воротам после добивания Игорь Чернышов. «Трактор» довел дело до победы, грамотно сыграв по счету.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

16 марта. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Максим Джиошвили (Артем Ильенко, Егор Римашевский), 10:26 (5×5).

1:1 — Никита Сошников (Артем Блажиевский, Александр Шаров), 14:32 (5×5).

1:2 — Владимир Ткачев (Максим Шабанов), 16:15 (5×5).

1:3 — Данил Юртайкин (Максим Шабанов), 17:59 (5×4).

1:4 — Артем Блажиевский (Чарльз Робинсон), 30:13 (5×5).

2:4 — Эрик О’Делл (Павел Кудрявцев, Дмитрий Рашевский), 38:48 (5×5).

Счет в серии: 0-1.

Следующий матч между командами пройдет также в Москве. Игра состоится на «ВТБ-Арене» 18 марта. В прямом эфире поединок покажет телеканал ОТВ, трансляция будет доступна и на сайте 1obl. tv.