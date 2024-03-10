Хоккеисты «Трактора» вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинцы выиграли в шестом матче серии плей-офф у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2

Челябинский «Трактор» вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина! Сегодня, 10 марта, наша команда выиграла у уфимского «Салават Юлаева» со счетом 4:2. С таким же счетом «черно-белые» выиграли и серию у клуба из Башкортостана. Южноуральцы проигрывали по ходу матча в шестом матче плей-офф Кубка Гагарина, но забросили четыре безответные шайбы и вышли в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Значимость этого поединка трудно было переоценить. «Трактор» вел в серии со счетом 3-2 и мог завершать всю серию в свою пользу на своей же площадке. Да, у «черно-белых» оставалось право на ошибку (в отличие от уфимцев), но зачем доводить серию до решающего матча в столице Башкортостана, если все можно было решать здесь и сейчас?!

Увы, но план на игру (а он определенно должен был быть) у главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина не сработал. В первом периоде гости дважды зажигали «красный свет» за воротами челябинского клуба. Открыли счет в матче гости благодаря ударному звену «салатовых» — белорус Иван Дроздов с передач канадца Ливо и американца Хмелевски вывел уфимцев вперед.

Не прошло и 30 секунд как «Салават Юлаев» удвоил преимущество. На сей раз шайбу забросил Егор Сучков. Стало тревожно. Тем более что в играх плей-офф обе команды с большим трудом взламывали оборону соперника.

На 19-й секунде второго периода Чарльз Робинсон сократил отставание до минимума. Форвард забросил свою вторую шайбу в рамках Кубка Гагарина-2024. На экваторе игры хозяева льда пропустили третий гол, но после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за положения «вне игры».

В заключительном отрезке хоккеисты «Трактора» забросил трижды. В составе «черно-белых» отличились Виталий Кравцов, Семен Дер-Аргучинцев и Чарльз Робинсон. Последний забивал уже в пустые ворота, когда гости пытались отыграться, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Южноуральцы одержали победу в серии и прошли в следующий раунд Кубка Гагарина-2024.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

10 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Иван Дроздов (Джош Ливо, Александр Хмелевски), 16:05 (5×5).

0:2 — Егор Сучков (Динар Хафизулин, Сергей Шмелев), 16:38 (5×5).

1:2 — Чарльз Робинсон (Михаил Котляревский, Джек Родуолд), 20:19 (5×5).

2:2 — Виталий Кравцов (Григорий Дронов, Максим Шабанов), 41:33 (5×5).

3:2 — Семен Дер-Аргучинцев (Виталий Кравцов, Антон Бурдасов), 57:09 (5×5).

4-2 — Чарльз Робинсон (Виктор Антипин), 59:17 (5×5).

Счет в серии: 4-2.

Поздравляем нашу команду и всех челябинцев с очень важной и красивой победой командой. НАШЕЙ команды, у которой есть характер и «железная воля» к победе!