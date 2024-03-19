Хоккейный клуб «Трактор» вырвал победу в овертайме у «Динамо» в Кубке Гагарина

Челябинцы после двух матчей в Москве ведут в серии плей-офф со счетом 2-0

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли второй матч в Москве у столичного «Динамо» в Кубке Гагарина. Сегодня, 18 марта, южноуральцы в драматичном поединке вырвали победу в овертайме, выиграв со счетом 5:4. Победная шайба на счету Александра Шарова. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «черно-белых» и следующие два матча команды сыграют в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сенсационно выиграв в первом матче серии плей-офф у «Динамо», челябинцы поставили себя в непростую ситуацию. Конечно, эта победа стала приятным сюрпризом для всех нас, но таила в себе опасность — очевидно, что «черно-белые» серьезно разозлили соперника. А всем известно, что раненый зверь опасен вдвойне.

Уже с первых минут хозяева льда продемонстрировали свои намерения, включив запредельные скорости. «Бело-голубые» прессинговали соперника по всей площадке, стараясь при этом нагрузить голкипера «черно-белых» Зака Фукале бросками с разных дистанций и позиций. А тут еще челябинцы не вовремя оказались в меньшинстве за нарушение численного состава.

«Трактор» выстоял, а уже в равных составах пропустил шайбу. Это Седрик Пайетт здорово разобрался с защитниками челябинцев и нанес точный бросок в угол ворот. Но рано радовался! Судьи после запроса видеоповтора гол отменили, зафиксировав офсайд.

Какое-то время «бело-голубые» еще продолжили давить, но затем их хватка ослабла. «Трактор» отодвинул игру от своих ворот, а затем и забил гол. Это Максим Шабанов напомнил о себе: получил шайбу, оценил ситуацию, прицельно бросил в верхний угол ворот — шайба в сетке, 1:0! Но не прошло и двух минут, как хозяева сравняли счет, реализовав большинство. Самым расторопным на «пятаке» оказался Эрик О’Делл — 1:1.





Концовка периода была уже за «черно-белыми». Наши парни здорово провели две смены, зажав соперника в своей зоне. А потом реализовали большинство. Стремительную трехходовку замыкал Виктор Антипин. Тренерский штаб хозяев запросил челлендж, который судьи не удовлетворили. Таким образом «Трактор» не только вышел вперед (2:1), но и получил еще две минуты на реализацию «лишнего». В этот раз большинство он не реализовал, но не беда: свою задачу минимум «черно-белые» выполнили, выиграв стартовый отрезок у динамовцев.

Второй период наши парни начали здорово, хорошо держали шайбу в чужой зоне, но затем получили нелепое удаление. А потом еще. В итоге вынуждены были играть почти полторы минуты в формате «3 на 5». Разумеется, «бело-голубые» таким подарком не могли не воспользоваться и почти тут же сравняли счет. Окрыленные успехом, хозяева провели еще ряд опасных атак.

И тут как гром среди ясного неба «черно-белые» снова вышли вперед. Обострил ситуацию на фланге Михаил Котляревский. Шайба после его броска выскочила на «пятак», а там на добивании расторопней всех оказался Джек Родуолд — 3:2! Но это было еще не все. За 5 минут до конца второго периода Антон Бурдасов фирменным кистевым броском укрепил преимущество челябинцев, сделав счет 4:2! Тренерский штаб «Динамо» решился на замену вратаря: Илья Коновалов покинул лед, а место в «рамке» занял Максим Моторыгин.





В дебюте третьего периода хозяева льда сократили разрыв в счете до минимума. И вновь на острие атаки оказался лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Никита Гусев. Форвард «бело-голубых» в касание неотразимо бросил в угол ворот «Трактора». А затем «Динамо» сравняло счет — с ближней дистанции Дмитрий Рашевский с помощью рикошета загнал шайбу в ворота Зака Фукале — 4:4! Концовка третьего периода прошла очень нервно и перешла в овертайм.

Уже в его дебюте фантастический сэйв совершил Зак Фукале. В ближнем бою он непостижимым образом парировал бросок Максима Джиошвили. Затем «Трактор» две минуты героически оборонялся в меньшинстве. А потом у челябинцев был супершанс, когда около минуты они играли в формате «5 на 3». Реализовать такой шанс они не смогли, зато уже в равных составах «черно-белые» забросили победную шайбу. Уже лежа на льду, шайбу в ворота протолкнул Александр Шаров!





Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

18 марта. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов (Данил Юртайкин), 10:22 (5×5).

1:1 — Эрик О’Делл (Седрик Пакетт, Джордан Уил), 12:07 (5×4).

1:2 — Виктор Антипин (Максим Шабанов, Григорий Дронов), 18:40 (5×4).

2:2 — Никита Гусев (Джордан Уил, Бреннан Менелл), 24:07 (5×3).

2:3 — Джек Родуолд (Чарльз Робинсон, Михаил Котляревский), 28:16 (5×5).

2:4 — Антон Бурдасов (Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов), 35:20 (5×5).

3:4 — Никита Гусев (Игорь Ожиганов), 42:53 (5×5).

4:4 — Дмитрий Рашевский (Бреннан Менелл), 45:52 (5×5).

4:5 — Александр Шаров (Альберт Яруллин, Артем Блажиевский), 73:44 (5×5).

Счет в серии: 0-2.

Челябинцы добились максимального результата в двух матчах на выезде и повели в серии с «Динамо» со счетом 2-0. Следующие два матча команды проведут в Челябинске. Игры пройдут в арене «Трактор» 20 и 22 марта.

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