Вчера ночью, 12 марта, стали известны все пары четвертьфиналов розыгрыша Кубка Гагарина. В перекрестном плей-офф между собой сыграют команды Западной и Восточной конференций. Хоккеистам челябинского «Трактора» предстоит выявить победителя в серии до четырех побед с московским «Динамо», сообщается на сайте КХЛ.
В этом сезоне руководство КХЛ приняло решение изменить формат проведения Кубка Гагарина. В нем на стадии второго раунда вводится так называемый «перекрестный плей-офф», в котором команды из разных конференций играют друг против друга. После вчерашней победы московского «Динамо» над минским стали известны все пары четвертьфиналистов турнира. Так, сетка игр плей-офф Кубка Гагарина теперь выглядит следующим образом:
Группа А — серии стартуют 16 марта:
«Динамо» Москва (1) — «Трактор» (6)
«Авангард» (2) — «Локомотив» (3)
Группа Б — серии стартуют 17 марта:
«Металлург» (1) — «Спартак» (4)
СКА (2) — «Автомобилист» (5)
Хоккеистам «Трактора» предстоит сразиться с победителем регулярного чемпионата КХЛ московским «Динамо». Для выхода в следующий раунд турнира одной из команд нужно одержать четыре победы. Первые матчи серии «черно-белые» сыграют против команды Алексея Кудашова в Москве. Даты проведения матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина:
16 и 18 марта — Москва
20 и 22 марта — Челябинск
24 марта* — Москва
26 марта* — Челябинск
28 марта* — Москва
* Матчи будут сыграны, если потребуются для выявления победителя в серии до четырех побед.
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