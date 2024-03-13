Определились все пары четвертьфиналов плей‑офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Трактор» сыграет серию матчей с московским «Динамо»

Вчера ночью, 12 марта, стали известны все пары четвертьфиналов розыгрыша Кубка Гагарина. В перекрестном плей-офф между собой сыграют команды Западной и Восточной конференций. Хоккеистам челябинского «Трактора» предстоит выявить победителя в серии до четырех побед с московским «Динамо», сообщается на сайте КХЛ.

В этом сезоне руководство КХЛ приняло решение изменить формат проведения Кубка Гагарина. В нем на стадии второго раунда вводится так называемый «перекрестный плей-офф», в котором команды из разных конференций играют друг против друга. После вчерашней победы московского «Динамо» над минским стали известны все пары четвертьфиналистов турнира. Так, сетка игр плей-офф Кубка Гагарина теперь выглядит следующим образом:

Группа А — серии стартуют 16 марта:

«Динамо» Москва (1) — «Трактор» (6)

«Авангард» (2) — «Локомотив» (3)

Группа Б — серии стартуют 17 марта:

«Металлург» (1) — «Спартак» (4)

СКА (2) — «Автомобилист» (5)

Хоккеистам «Трактора» предстоит сразиться с победителем регулярного чемпионата КХЛ московским «Динамо». Для выхода в следующий раунд турнира одной из команд нужно одержать четыре победы. Первые матчи серии «черно-белые» сыграют против команды Алексея Кудашова в Москве. Даты проведения матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина:

16 и 18 марта — Москва

20 и 22 марта — Челябинск

24 марта* — Москва

26 марта* — Челябинск

28 марта* — Москва

* Матчи будут сыграны, если потребуются для выявления победителя в серии до четырех побед.

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