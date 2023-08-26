Алексей Текслер поздравил челябинских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России

Спортсмены завоевали четыре медали

Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Сразу четыре южноуральских боксера завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсменов с успешным выступлением на чемпионате.

«Сборная команда Челябинской области завоевала 4 медали — золото, серебро и две бронзы. Спасибо спортсменам за упорную и красивую борьбу. Отдельные поздравления Эдмонду Худояну, который пятый год подряд становится чемпионом России. Это редкое и очень ценное достижение — результат огромной работы Эдмонда, его тренера»,— сказал Алексей Текслер.

По его словам, такого успеха регион добился впервые за последние 16 лет. И все это благодаря таланту парней, опыту и профессионализму их тренеров, общей системной работе правительства региона, областной федерации бокса, болельщикам и многим другим, кто любит и поддерживает развитие бокса на Южном Урале.

«Будем работать дальше, вместе покорять спортивные вершины!»— заключил губернатор.

Напомним, победителем в весовой категории 48 кг стал боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Кроме того, Андрей Стоцкий добыл серебряную награду, а Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов завоевали бронзовые медали.