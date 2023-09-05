Стал известен полный состав участников турнира RCC по боксу в Челябинске

В главном бою вечера сразятся Вильдан Минасов (Миасс) vs Рене Альварадо (Никарагуа)

В челябинской арене «Трактор» накануне Дня города состоится большой турнир — «Вечер бокса от RCC Boxing Promotions». Сегодня, 5 сентября, стал известен полный состав участников шоу. Зрители увидят девять поединков с участием бойцов из России, Венесуэлы, Никарагуа, Панамы, ЮАР, Конго и Узбекистана. В главном бою вечера сразятся восходящая звезда бокса из Миасса Вильдан Минасов и боец из Никарагуа Рене Альварадо, сообщают организаторы мероприятия.

Турнир состоится 8 сентября, в нем пройдут 9 поединков по правилам профессионального бокса. В соглавном бою будут представлены еще два топовых спортсмена. На ринг выйдет Заур Абдуллаев (17 побед, 1 поражение) из Екатеринбурга и непобежденный боец из Орехово-Зуево Роман Андреев (25 побед).

«Вечер бокса от RCC Boxing Promotions». Челябинск. Арена «Трактор». 8 сентября, 17:00. Состав пар:

1 пара, 8 раундов x 3 мин, до 76,2 кг. Одилжон Аслонов (4-0-1, 2 KOs) (Узбекистан) vs Эрик Тшиманга Катомпа (9-2-1, 3 KOs) (ДР Конго)

2 пара, 10 раундов x 3 мин., свыше 90,7 кг. Евгений Романов (18-0, 12 KOs) (Волгоград) vs Уилмер Васкес (12-1-2, 8 KOs) (Венесуэла)

3 пара, 8 раундов x 3 мин., до 72,6 кг. Вадим Туков (11-0, 4 KOs) (Ростов-на-Дону) vs Джон Бопапе (14-8, 13 KOs) (ЮАР)

4 пара, 10 раундов x 3 мин., до 63,5 кг. Харитон Агрба (11-0, 7 KOs) (Санкт-Петербург) vs Александр Дюран (21-1, 7 KOs) (Панама)

5 пара, 10 раундов x 3 мин., до 63,5 кг. Иван Козловский (8-0, 4 KOs) (Новосибирск) vs Иса Чаниев (15-4-1, 7 KOs) (Назрань)

6 пара, 10 раундов x 3 мин., до 76,2 кг. Павел Силягин (13-0, 6 KOs) (Новосибирск) vs Евгений Шведенко (16-1, 7 KOs) (Сахалинская область)

7 пара, 10 раундов x 3 мин., до 57,2 кг. Иван Чирков (10-0, 2 KOs) (Челябинск) vs Эдиксон Перес (27-8-1, 21 KOs) (Венесуэла)

8 пара, 10 раундов x 3 мин., до 61,2 кг. Заур Абдуллаев (17-1, 10 KOs) (Екатеринбург) vs Роман Андреев (25-0, 17 KOs) (Орехово-Зуево)

9 пара, 10 раундов x 3 мин., до 61,2 кг. Вильдан Минасов (11-1, 7 KOs) (Миасс) vs Рене Альварадо (33-13, 22 KOs) (Никарагуа).

Билеты от 400 рублей уже доступны в продаже. Приобрести их можно на сайте.

Возрастное ограничение: 18+