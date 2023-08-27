Челябинские боксеры вернули себе лидирующие позиции в России

Южноуральская команда показала лучший за 16 лет результат на чемпионатах страны

Сегодня, 27 августа, в Челябинск вернулись южноуральские боксеры, показавшие лучший за последние 16 лет результат на чемпионатах России. На соревнованиях в Хабаровске наши земляки завоевали четыре медали. У спорткомплекса «Динамо» их встречали спортивные руководители, юные атлеты, друзья, коллеги, родственники и журналисты. Корреспондент Первого областного пообщался с триумфаторами турнира и обнаружил среди них бойца, который остался недоволен своим результатом.

Несмотря на долгий перелет и усталость, ребята были в хорошем настроении, улыбались и были приятно удивлены такому теплому приему. В большинстве своем их встречали партнеры по команде — ребята, тренирующиеся в Центре олимпийской подготовке. Они им соорудили «живой коридор», через который те непременно должны были пройти.

Призеры ЧР-2023 были при параде — в фирменной спортивной экипировке с символикой Челябинской области, с медалями на шее. В центре внимания был, конечно же, Эдмонд Худоян. Лидер национальной сборной на чемпионате России завоевал уже пятую свою золотую медаль. В дополнение к ней он также получил и чемпионский пояс.

«Я очень рад тому, что мне в пятый раз удалось завоевать титул чемпиона России и повторить достижение Геннадия Ковалева. Непростой получился турнир, выложился полностью. Поэтому с нетерпением жду поездки на море — хочется просто немного отдохнуть и отвлечься от бокса», — рассказал Эдмонд Худоян журналистам.

Старший тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов напомнил, что такого результата наши боксеры на чемпионатах России не показывали 16 лет. В 2007 году у нашей команды были 3 золотых (Давид Айрапетян, Артур Бетербиев и Геннадий Ковалев), 1 серебряная (Ислам Тимурзиев) и 1 бронзовая (Сергей Ковалев) медали.

«Нашей команде удалось выполнить те задачи, которые были перед ней поставлены. Ребята завоевали четыре медали, показали хороший уровень бокса. Но хотел бы отметить, что здорово проявили себя и те боксеры, которым не удалось подняться на пьедестал. Для четверых из них это был вообще дебют на чемпионате России. Считаю, что это наш ближайший резерв и будущее. Тот плацдарм, на который мы можем рассчитывать в перспективе. Да, есть ошибки и есть над чем работать. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — отметил Фаригат Касымов.

На прошедшем чемпионате России Максим Стахеев завоевал вторую в своей карьере бронзовую медаль. Мог рассчитывать и на большее, однако судьи в равном полуфинальном поединке отдали предпочтение оппоненту челябинца.

«Мне показалось, что я не проиграл будущему чемпиону. В целом, результатом своим вроде бы доволен, отработал на „четверочку“. Теперь впереди небольшой отдых, а в сентябре будут сборы и подготовка к новым стартам», — поделился планами с корреспондентом Первого областного Максим Стахеев.

Еще одну бронзу в копилку сборной Челябинской области положил Ильяс Додаржонов. И он как никто другой был рад этой награде.

«Это был мой дебют на чемпионате России. Прочувствовал на себе, что там совсем другой уровень соперников. Мало кто верил в то, что я смогу стать призером. Но я чувствовал, что могу приятно всех удивить. Удалось хорошо подготовиться к турниру, набрать хорошую форму. Это и помогло показать такой результат», — признался Ильяс Додаржонов.

А вот боец-тяжеловес Андрей Стоцкий желает поскорей забыть прошедший турнир. Даже несмотря на то, что ему удалось завоевать серебряную медаль. Максималист по жизни, он ставил перед собой максимальную задачу, решить которую не удалось. И гематома над глазом не давала поводов для радости. В финальном бою челябинец получил рассечение из-за столкновения головами со своим оппонентом. Оно помешало реализовать свой потенциал.

«Я не очень доволен тем, как сложился для меня турнир. Ставил перед собой задачу стать чемпионом России. Не удалось на 100 процентов выполнить свою работу. Вероятно, сыграло свою роль то, что меня освободили от полуфинального поединка. Надо было „продышаться“, а этого не хватило. В финале вроде и делал все правильно, но физически подсел в третьем раунде», — рассказал Андрей Стоцкий.

Ведущих боксеров Челябинской области теперь ждут 2-3-недельные каникулы. Каждый из них планирует их провести по-своему. А уже в конце сентября они соберутся вместе на учебно-тренировочных сборах для подготовки к новым и ответственным стартам.