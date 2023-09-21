Два челябинских боксера получили приглашения в сборную России

Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов на сборах будут готовиться к Кубку Европы

Тренерский штаб сборной России по боксу объявил состав команды, который будет готовиться на учебно-тренировочных сборах к Кубку Европейской конфедерации бокса. Вызов в национальную команду получили два челябинских боксера — Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов, сообщает региональная федерация бокса.

На учебно-тренировочные сборы в Черногорию пригласили тех ребят, которые претендуют на участие в крупнейшем международном старте. Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) пройдет с 8 по 14 октября в городе Будва. Тренерам национальной команды предстоит просмотреть в деле большую группу кандидатов, после чего объявить окончательный состав на турнир. Среди претендентов на участие два челябинских боксера — призеры чемпионата России — 2023 Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов.

Идея проведения Кубка EUBC принадлежит президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Особенность турнира в том, что его финалы будут проведены 14 октября на ринге, который установят под открытым небом в исторической части города Будва. Уже известен призовой фонд турнира — 507 000 долларов. При этом победители получат по 15 тысяч долларов, серебряные призеры — 10 тысяч, а бронзовые — по 5 тысяч долларов.