В Челябинске возникли трудности с вывозом мусора после субботников

Первые жалобы на скопившиеся отходы уже поступают городским властям

На прошедшей неделе в городе прошла первая волна массовых субботников, которая вызвала вопросы с вывозом мусора. Где-то мешки с листвой заняли все пространство контейнеров, поэтому жители вынуждены были оставлять отходы рядом с баками. В понедельник, 10 апреля, на аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Наталья Котова распорядилась отработать с ЦКС вопрос об увеличении количества рейсов мусоровозов.

Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что на прошедшей неделе прошла первая волна массовых субботников, на которые вышли сотрудники предприятий и работники бюджетной сферы. На этой неделе погода благоприятная, поэтому уборка продолжится. Также к участию в весеннем наведении порядка в городе приглашают всех челябинцев.

«По вывозу мусора отработайте с ЦКС, потому что есть обращения граждан о том, что не вывозился мусор. Где-то мешки с листвой бросили в контейнеры, поэтому они остались полными, а жители вынуждены были складировать мусор возле баков. По крупногабаритному мусору тоже определитесь, необходимо увеличить количество рейсов по мусоровозам. Возьмите на контроль, чтобы управляющие компании вовремя все убирали возле контейнеров», — поручила Наталья Котова.

По словам Астахова, для управляющих компаний разработан регламент, по которому они должны собирать мусор и листву в мешки. «Управляйкам» следует заранее подавать заявку на вывоз отходов, а регоператор должен отвезти собранное на полигон. Также сегодня стало известно о том, что весенняя уборка в Челябинске должна завершиться до 1 мая.