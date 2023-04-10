На прошедшей неделе в городе прошла первая волна массовых субботников, которая вызвала вопросы с вывозом мусора. Где-то мешки с листвой заняли все пространство контейнеров, поэтому жители вынуждены были оставлять отходы рядом с баками. В понедельник, 10 апреля, на аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Наталья Котова распорядилась отработать с ЦКС вопрос об увеличении количества рейсов мусоровозов.

Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что на прошедшей неделе прошла первая волна массовых субботников, на которые вышли сотрудники предприятий и работники бюджетной сферы. На этой неделе погода благоприятная, поэтому уборка продолжится. Также к участию в весеннем наведении порядка в городе приглашают всех челябинцев.

«По вывозу мусора отработайте с ЦКС, потому что есть обращения граждан о том, что не вывозился мусор. Где-то мешки с листвой бросили в контейнеры, поэтому они остались полными, а жители вынуждены были складировать мусор возле баков. По крупногабаритному мусору тоже определитесь, необходимо увеличить количество рейсов по мусоровозам. Возьмите на контроль, чтобы управляющие компании вовремя все убирали возле контейнеров»— поручила Наталья Котова.

По словам Астахова, для управляющих компаний разработан регламент, по которому они должны собирать мусор и листву в мешки. «Управляйкам» следует заранее подавать заявку на вывоз отходов, а регоператор должен отвезти собранное на полигон. Также сегодня стало известно о том, что весенняя уборка в Челябинске должна завершиться до 1 мая. 