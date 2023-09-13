Алексей Текслер поручил главам усилить темпы догазификации

Губернатор также напомнил о завершении контрактов по нацпроектам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 сентября провел совещание с главами территорий и членами правительства. В ходе обсуждения ключевых тем по подготовке к отопительному сезону и завершению строительных работ глава региона дал несколько поручений. Так, темпы догазификации необходимо усилить, а все контракты по нацпроектам завершить до 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер напомнил, что все объекты по нацпроектам нужно закончить до 1 декабря текущего года. На сегодняшний день готовность объектов — 94,2% от общей суммы контрактов.

«Все, что не будет сделано к этому сроку, попадает в зону риска и на мой особый контроль», — уточнил губернатор. В дорожном сезоне тоже завершаются работы. Алексей Текслер поручил освободившиеся в ходе экономии деньги направлять на обеспечение безопасности дорожного движения.

«Эти средства районы могут использовать и на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, на приведение пешеходных переходов к требованиям нацстандартов. Многие уже используют экономию от торгов на установку барьерного ограждения, искусственных неровностей, замену дорожных знаков. Все эти меры позволяют предупредить или уменьшить тяжесть последствий ДТП», — пояснил губернатор.

Напомним, в этом году в Челябинской области реализуется инициированный губернатором проект «Дорожный рывок», обновится порядка 700 км дорожного полотна. Кроме того, 45% дорожного фонда направлено муниципальным образованиям на ремонт дорог местного значения.

Обсудили на совещании и газификацию, этот вопрос становится особенно актуальным с наступлением холодов. Сейчас по области уровень газификации составляет 77%, это выше общероссийского. В этом году впервые газ получат 23 населенных пункта, будет построено 350 км газопровода.

Губернатор также поручил усилить темпы догазификации. Этому должна способствовать выплата на покупку и установку внутридомового газового оборудования. Эту компенсацию инициировал губернатор Алексей Текслер, в этом году сумма выплаты с первоначальных 60 тысяч рублей выросла до 150 тысяч.