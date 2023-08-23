Алексей Текслер поручил главам и кабмину усилить работу по госпрограммам, здравоохранению и мерам соцподдержки

Отдельные вопросы совещания касались промежуточных итогов работы

Алексей Текслер 23 августа провел областное совещание с главами городов и районов и членами регионального правительства. В ходе совещания он озвучил ряд поручений, передает пресс-служба правительства Челябинской области. Ключевые темы встречи и поручения касались выполнения президентских указов и актуальных вопросов развития Южного Урала.

Губернатор начал совещание с поздравления Олега Гербера по случаю избрания его на должность председателя Законодательного Собрания Челябинской области. Глава региона пожелал ему успехов в работе.

Также Алексей Текслер отметил устойчивый рост экономики Челябинской области. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства вырос на 10,7% к январю-июню прошлого года. Еще выше этот показатель в обрабатывающем производстве— 13,4%.

«Важным показателем является рост среднемесячной заработной платы. Президент говорит всегда, что рост заработной платы — это интегральный показатель развития любого региона. У нас среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за первое полугодие выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также поручил сформировать региональный оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что необходимо собрать предложения от областных органов власти, муниципалитетов, общественных организаций.

Главам районов губернатор поручил взять на особый контроль все вопросы организации уборочной кампании. Напомним, перед регионом стоит задача собрать 2 млн тонн зерновых. Алексей Текслер отметил, что лето было жарким и возникали риски для аграриев. Но прогнозы на урожай благоприятные.

Отдельно глава региона отметил участие Челябинской области в госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Южный Урал в ее реализации — в числе пилотных регионов. Его суть в систематизации на единой информационной платформе геоданных.

«В целом работа налажена, во многом благодаря активной позиции Росреестра и регионального Минимущества, но темпы в отдельных муниципалитетах недостаточны. Эта работа очень серьезная и прямое поручение Президента. Во-первых, эта та основа, на которой вы формируете планы развития территории, а во-вторых — это пополнение налоговой базы. Порядка 400 тыс. объектов, которые сегодня есть в ЕГРН, но не имеют правообладателя, а это порядка 400 млн рублей налога на имущество физических лиц. Это ваши доходы», — отметил глава региона и поручил главам взять на личный контроль выполнение этого проекта.

Также Алексей Текслер поручил Минздраву усилить работу по диспансеризации и профосмотрам населения Челябинской области, а Минсоцу — выплатить региональное пособие на подготовку школьников к учебному году. В этом году соцподдержку получат 37 тысяч детей.