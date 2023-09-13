В Челябинской области заасфальтируют дорогу к нацпарку «Зигальга»

Работы начнутся в 2024 году

В 2024 году в Челябинской области начнется строительство 34-километровой автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк в Катав-Ивановском районе. Трассу, которая связывает несколько населенных пунктов и ведет к национальному парку «Зигальга», полностью переведут с щебенки на асфальтобетон за 3—4 года. Об этом сегодня, 13 сентября, в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) сообщил глава областного Миндортранса Алексей Нечаев.

По данным ЦУР, дорога на Тюлюк является одним из лидеров в регионе по количеству жалоб на ее состояние. Министр согласился, что дорога действительно проблемная, как и любая другая «грунтовка»: их размывает дождями и талыми водами, на них образуются пучины и колея. По его словам, проект строительства трассы на «Зигальгу» уже разработан, на него получено положительное заключение.

«Со следующего года мы включаем эту дорогу в план реализации. То есть мы будем ее торговать, и в течение трех-четырех лет переведем в асфальтобетонное покрытие. Быстрее нельзя, потому что объект очень сложный — мы не можем весь дорожный фонд области направить в один муниципалитет»,— пояснил Алексей Нечаев.

Он также напомнил, что существует поручение губернатора Челябинской области Алексея Текслера об асфальтировании всех щебеночных дорог Челябинской области. В текущем дорожном сезоне подрядчики работают на нескольких таких объектах.

«Это дорогостоящее мероприятие, но это надо делать. Потому что те затраты, которые идут на содержание щебеночной дороги, несоизмеримы со стоимостью ее асфальтирования. Щебеночную дорогу очень тяжело ремонтировать и поддерживать в нормативном состоянии»,— отметил Алексей Нечаев.

Напомним, что по проекту «Дорожный рывок» в Челябинской области до конца 2023 года отремонтируют более 700 километров дорог. Работы постепенно движутся к окончанию: в начале сентября подрядчики приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта на 132 километрах региональных дорог.