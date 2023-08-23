Подготовку к отопительному сезону в Челябинской области завершат на 15 дней раньше обычного

Пока что муниципалитеты готовы к зиме на 70%

Муниципальные образования Челябинской области готовы к новому отопительному сезону, в среднем, на 70%. Такой же показатель был и в конце августа прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На совещании с главами муниципалитетов и членами южноуральского правительства губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что ранее поручал ускорить темпы работ. Глава региона принял решение закончить подготовку к отопительному сезону на 15 дней раньше, чем это происходит обычно. Он подчеркнул, что тепло в домах и на социальных объектах остается приоритетом.

Также на совещании было дано поручение усилить контроль над догазификацией в муниципалитетах. Количество фактических подключений к «голубому топливу» должно быть увеличено, а для этого нужно как можно активнее информировать население об этой возможности.

Добавим, что в регионе почти 2 тысячи семей оформили выплатына газовое оборудование.