В Челябинской области почти 2 тыс. семей оформили выплаты на газовое оборудование

Максимальный размер компенсаций подняли до 150 тысяч рублей

В Челябинской области в 2023 году почти две тысячи семей уже оформили выплаты на установку внутридомового газового оборудования. В прошлом году такие компенсации получили 1,5 тысячи семей, сообщает региональный Минсоц. В ведомстве напомнили, что по инициативе губернатора Алексея Текслера размер выплаты увеличили в 1,5 раза, теперь он составит 150 тысяч рублей.

Похолодание уже не за горами, и многие южноуральцы задумались о подготовке к отопительному сезону. Особенно актуален вопрос для тех, в чьи населенные пункты уже проведен газ либо его запустят предстоящей осенью. В рамках догазификации газопровод бесплатно проведут до границ земельного участка. А подключить к газу дом можно с помощью специальной выплаты. Это компенсация на покупку и установку внутридомового газового оборудования.

Программа работает в Челябинской области, деньги могут получить отдельные категории граждан, о порядке получения выплат мы писали здесь.

Несколько раз сумма компенсации увеличивалась. На этот раз губернатор Алексей Текслер объявил, что выплаты поднимут в полтора раза и она составит уже 150 тысяч рублей.

«Соответствующий законопроект, подготовленный министерством социальных отношений, будет рассмотрен на ближайшем заседании южноуральского парламента. Благодаря этому решению главы региона объем государственной помощи для многих семей увеличится», — пояснили в региональном министерстве социальных отношений.

В ведомстве также напомнили, что в регионе установлены выплаты на внутридомовое газовое оборудование для семей участников специальной военной операции. Такие семьи могут получить до 200 тысяч рублей.