В Челябинской области начались выплаты пострадавшим от паводка жителям

Материальную помощь направили 232 южноуральцам

В Челябинской области выплаты в размере 20 тысяч рублей на человека направили жителям подтопленных домов в районах, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Материальную помощь направили 232 южноуральцам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Выплаты направляются согласно спискам, которые региональный Минсоц получает от администраций муниципалитетов.

«В ближайшее время мы ожидаем от муниципалитетов списки жителей, чье имущество было полностью или частично утрачено в результате паводка для оказания финансовой помощи», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Выплаты пострадавшим от паводка жителям начались по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

20 тысяч рублей предусмотрены в случае подтопления жилого помещения. Выплаты полагаются тем, кто зарегистрирован по месту жительства и живет в зоне чрезвычайной ситуации на дату ее объявления. А также тем, кто не зарегистрирован там, но фактически проживает на момент объявления ЧС.

50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости полагаются южноуральцам, зарегистрированным по месту жительства и проживающим в зоне ЧС на момент ее объявления.

100 тысяч рублей получат жители, полностью утратившие имущество первой необходимости. Выплата предусмотрена для тех, кто зарегистрирован по месту жительства и живет в зоне ЧС на дату ее объявления.

«Факт нарушения условий жизнедеятельности, а также факты полной или частичной утраты имущества должны быть подтверждены заключением специальной комиссии при органах местного самоуправления», — отметили в пресс-службе.

На утро 11 апреля режим ЧС сохраняется в пяти районах области: на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского, Нагайбакского районов, Южноуральского городского округа. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили, что на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от −93 до +60 сантиметров.