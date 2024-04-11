На юге Челябинской области снизился уровень воды после паводка

Однако режим ЧС продолжает сохраняться в пяти районах региона

В Челябинской области зафиксировали динамику снижения уровня воды в Брединском и Верхнеуральском районах после паводка. Несмотря на то что его пик уже прошел, в пяти муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС. Рассказываем, что известно о ситуации в городах и районах области к утру 11 апреля.

За минувшие сутки вода полностью покинула территорию 11 приусадебных участков. На гидропостах наблюдались колебания уровней воды от −93 до +60 см, сообщают в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского, Нагайбакского районов, Южноуральского городского округа. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе», — сообщается в утренней сводке ведомства от 11 апреля.

В то же время МЧС отмечает общий уровень снижения уровня воды в южных районах Челябинской области. Так, в Брединском районе она упала до −22 см. В то же время в ряде территорий остаются подтопленными несколько приусадебных участков: в селах Кизильское, Париж и Бажово.

Накануне прокурор Копейска Сергей Чеурин посетил поселок Бажово, чтобы своими глазами увидеть и оценить ущерб от паводка. В результате проверки выяснилось, что из-за талых вод произошло подтопление дворов и приусадебных участков в нескольких домах на улицах Каслинской, Крылова и Ангарской.

Также было обнаружено, что проезжая часть на этих улицах местами затоплена. Но есть и хорошие новости: дома жителей не затоплены, а муниципальные службы продолжают проводить работы по откачке воды.

«Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. Проводится работа с жителями населенных пунктов. На местах работают комиссии для определения ущерба. Пункты временного размещения готовы принять людей», — отмечают в минбезопасности региона.

В ведомстве отмечают, что держат на контроле 9 мест перелива воды через автомобильные дороги. В настоящий момент нарушено сообщение с 4 населенными пунктами: это поселок Александровский Кизильского района, поселок Копаловский Нагайбакского района, поселок Новый и западная часть поселка Рымникского Брединского района. Для жителей организована доставка продуктов питания и питьевой воды, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.