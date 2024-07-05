Алексей Текслер попросил ускорить строительство ФОКа в Троицке

Глава области оценил ход работ на стройплощадке

В 2024 году в Троицке откроет двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Строители уже выполнили чуть более трети работ. В пятницу, 5 июля, на стройплощадке побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает с места корреспондент ИА «Первое областное».

Новый ФОК строится по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В комплексе будет зал групповых программ на 30 мест и, что особенно важно, просторный зал для соревнований с трибунами на 500 человек — в будущем здесь планируют проводить соревнования регионального и всероссийского уровня. До сих пор в городе вообще не было залов для соревнований. Всего в течение дня здесь могут тренироваться 400 человек.

«Задача национального проекта не только вводить большее количество объектов. Самое главное - увеличивать число занимающихся спортом. В первую очередь, это дети, но и ветераны у нас с удовольствием занимаются спортом», - отметил губернатор.

Власти города обещают открыть в спортивном комплексе секции легкой атлетики, футбола, баскетбола, бокса, самбо, художественной гимнастики, а также развивать новые спортивные направления, например скалолазание. Алексей Текслер поддержал идею создания площадки для скалолазов — направление модное и востребованное среди молодых.

Уже в ближайшее время строители начнут обшивать каркас здания сэндвич-панелями. Алексей Текслер попросил подрядчика — компанию «УралСтройКом» — ускорить работу, чтобы комплекс открыли не зимой, а к концу осени.

«У вас объем работ уже не такой большой, учитывая, что каркас готов. Объект долгожданный, полноценного ФОКа с универсальным игровым залом в Троицке нет. А благодаря ему в городе появится настоящий спортивный кластер, так как рядом есть ледовый каток», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что перед государством стоит задача вовлекать в занятия физкультурой и спортом максимальное число россиян. Новый ФОК позволит практически вдвое увеличить в Троицке число спортсменов.